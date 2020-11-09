Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в мессенджере, что он заразился коронавирусной инфекцией По словам украинского лидера, у него невысокая температура, в чувствует он себя нормально.
Зеленский будет находиться на самоизоляции и продолжит выполнять свои обязанности сообщает "Правда.Ру".
"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
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