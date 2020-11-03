Храм Рождества Христова возведут на курорте "Роза Хутор"

Сегодня торжественно положено основание церкви на курорте "Роза Хутор". Чин закладки совершил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

Новый храм будет построен на территории культурно-этнографического комплекса "Моя Россия", уникального архитектурного ансамбля, созданного в период подготовки к Олимпиаде 2014 года.

За основу внешнего архитектурного облика будущего храма, взят образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском (1152 г.). Его объемно-пространственная композиция представлена простой и лаконичной формой одноглавой трехъярусной церкви с четвериком, который будет увенчан луковичной главой с восьмиконечным крестом. Планируемая площадь храма Рождества Христова составит более 200м2, а высота около 30 метров.

Внутреннее убранство храма предполагает настенную роспись, художественную ручную ковку. Напольное покрытие — крупные плиты из натурального камня. Храм будет оснащен всеми современными инженерными системами.

"Мы находимся в невероятно красивых местах, в окружении гор и уникальной природы. Без преувеличения здесь по-настоящему чувствуется неземная благодать и божественное происхождение сущего. Недаром так много храмов и монастырей построено на высоте, в горах, так человек чувствует себя ближе к небу. Люди стремятся в церковь, чтобы получить утешение, поддержку, они хотят достичь гармонии с самими собой, с окружающим миром. Поэтому, я считаю, что мы должны предоставить нашим гостям и жителям Красной Поляны, Сочи такую возможность — прийти в храм", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Для финансирования работ по возведению храма создан специальный благотворительный фонд, в который могут жертвовать как частные лица, так и компании. Храм Рождества Христова по завершении строительных работ будет передан Сочинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).