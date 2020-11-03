Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей США принять участие в выборах и отдать свой голос за "новый день для Америки", сообщает "Правда.Ру".

"Сегодня голосуйте за новый день для Америки. Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны", — написал политик в Twitter.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы президента.

Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, чато позволяя себе выходить за рамки приличий. Трамп обвинял своего оппонента в коррумпированности и некомпетентности, а тот, в свою очередь, напоминал ему об ошибочных политических решениях.