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Джо Байден призвал американцев голосовать за
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  • Опубликована сегодня в 20:04

Джо Байден призвал американцев голосовать за "новый день для Америки"

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден призвал жителей США принять участие в выборах и отдать свой голос за "новый день для Америки", сообщает "Правда.Ру".

"Сегодня голосуйте за новый день для Америки. Мы можем преодолеть нынешний кризис. Мы можем победить в битве за душу страны", — написал политик в Twitter.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы президента.

Действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден вели активную полемику, чато позволяя себе выходить за рамки приличий. Трамп обвинял своего оппонента в коррумпированности и некомпетентности, а тот, в свою очередь, напоминал ему об ошибочных политических решениях.

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