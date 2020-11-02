Житель Санкт-Петербурга выстрелил молодому человеку в лицо из ракетницы из-за того, что ему не понравилась его причёска.

Как сообщает "Правда.Ру", злоумышленник снимал все свои действия на камеру мобильного телефона. Вероятно, нападавшего возмутило то, что у парня на голове был ирокез, поэтому он решил его наказать, выстрелив в лицо из сигнальной ракетницы.

После выстрела на пострадавшем загорелась медицинская маска, в результате он получил сильный ожог лица и потерял несколько зубов. Его доставили в больницу.

Снятое нападавшим видео, станет одним из основных доказательств по уголовному делу в отношении него.