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В Петербурге молодому человеку выстрелили в лицо из-за ирокеза
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  • Опубликована сегодня в 18:50

В Петербурге молодому человеку выстрелили в лицо из-за ирокеза

Житель Санкт-Петербурга выстрелил молодому человеку в лицо из ракетницы из-за того, что ему не понравилась его причёска.

Как сообщает "Правда.Ру", злоумышленник снимал все свои действия на камеру мобильного телефона. Вероятно, нападавшего возмутило то, что у парня на голове был ирокез, поэтому он решил его наказать, выстрелив в лицо из сигнальной ракетницы.

После выстрела на пострадавшем загорелась медицинская маска, в результате он получил сильный ожог лица и потерял несколько зубов. Его доставили в больницу.

Снятое нападавшим видео, станет одним из основных доказательств по уголовному делу в отношении него.

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