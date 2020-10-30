Курорт "Роза Хутор" завершит летний сезон 15 ноября

Летний сезон на "Роза Хутор" в этом году завершится в середине ноября. До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м. над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов курорта также будут доступны для посещения*.

А с 16 ноября часть подъемников закроют для проведения регламентных работ. Это подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион родельбан (с 16 по 30 ноября), канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" (с 16 ноября по 11 декабря), кресельные канатки "Эдельвейс" и "Волчья скала" (с 16 ноября по 17 декабря).

В это время для туристов в экскурсионном режиме начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления.

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник "Олимпия", на котором всегда можно добраться до отметки 1100 метров — в Горную Олимпийскую деревню.

Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта, если позволят погодные условия.

* зависит от текущих погодных условий