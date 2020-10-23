"Ветераны России" просят проверить "Эхо Москвы"

Общественное движение "Ветераны России" обратились к прокурору Москвы и в Федеральную службу по труду и занятости с просьбой провести проверку информации о нарушениях трудового законодательства в редакции "Эхо Москвы".



Ранее сайт "Политонлайн.Ру" опубликовал статью "Золотые парашюты" Алексея Венедиктова". В ней, в частности, речь шла о том, что с 2002 года главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и ее сотрудники формируют резерв бюджета радиостанции. Это делается за счет неиспользованных ежегодных оплачиваемых отпусков.



К 2019 году этот резерв составлял более 50 миллионов рублей. И именно ее Алексей Венедиктов может использовать как инструмент давления на совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" и на руководство "Газпром-медиа-холдинга". Поскольку именно ГМХ как основной акционер ЗАО "Эхо Москвы" должен будет выплатить компенсацию в случае увольнения сотрудников или ликвидации радиостанции.



Руководитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил "Политонлайн.Ру", что возникают вопросы к тому, как ведутся дела на "Эхе Москвы":

"Казалось бы, на "Эхе Москвы" постоянно стараются отстаивать права, отстаивают позицию. А что у них происходит внутри предприятия — тоже возникают вопросы. Почему мы и отреагировали по поводу объективной проверки, в целом, финансово-хозяйственной деятельности "Эха Москвы".