"Фотосвидетельства" крушения вертолета в Ливии оказались снимками 2018 года

Некоторые российские СМИ принялись распространять фейки турецких новостных агентств относительно крушения вертолета в Ливии, публикуя фотографии авиакатастрофы, произошедшей в 2018 году, передает Федеральное агентство новостей.

Ряд СМИ, подконтрольных Турции, в среду сообщили, что в центральной части Ливии потерпел крушение вертолет якобы с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал представитель командования совместными операциями сил ПНС по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дара.

СМИ, что примечательно, иллюстрируют свои заверения фотографией двухлетней давности. Оригинальный снимок был опубликован в турецком издании Yeni Şafak.

Изначальная публикация, вышедшая в 2018 году, снимок которой использовали ПНС, содержит сообщение о крушении грузового самолета, в результате которого погибли три человека, еще один получил ранения.

Турецкие СМИ до сих пор не опровергли представленную ими недостоверную информацию. Некоторые издания сообщили о причастности к происшествию ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что абсолютно никаких доказательств этому нет.