Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.09.2020 : 76,3545
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.09.2020 : 89,2508
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 1:23

"Фотосвидетельства" крушения вертолета в Ливии оказались снимками 2018 года

Некоторые российские СМИ принялись распространять фейки турецких новостных агентств относительно крушения вертолета в Ливии, публикуя фотографии авиакатастрофы, произошедшей в 2018 году, передает Федеральное агентство новостей.

Ряд СМИ, подконтрольных Турции, в среду сообщили, что в центральной части Ливии потерпел крушение вертолет якобы с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал представитель командования совместными операциями сил ПНС по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дара.

СМИ, что примечательно, иллюстрируют свои заверения фотографией двухлетней давности. Оригинальный снимок был опубликован в турецком издании Yeni Şafak.

Изначальная публикация, вышедшая в 2018 году, снимок которой использовали ПНС, содержит сообщение о крушении грузового самолета, в результате которого погибли три человека, еще один получил ранения.

Турецкие СМИ до сих пор не опровергли представленную ими недостоверную информацию. Некоторые издания сообщили о причастности к происшествию ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что абсолютно никаких доказательств этому нет.

Мир

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен укрепить союз с США

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен укрепить союз с США

Также он надеется на то, что Токио установит стабильные отношения с Китаем и Россией.

Читать полностью
Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Власти Марокко открывают границы для российских туристов

Посетить страну смогут граждане тех стран, которым не нужно оформлять визу.

Читать полностью

Общество

В Госдуме отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуме отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты комитета Госдумы отклонили законопроект фракции ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днём.

Читать полностью
В парке

В парке "Кузьминки-Люблино" открылась фотовыставка, посвященная курорту "Роза Хутор"

В парке "Кузьминки-Люблино" проходит фотовыставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: горы выше м﻿оря".

Читать полностью

Новости