В парке "Кузьминки-Люблино" открылась фотовыставка, посвященная курорту "Роза Хутор"

Портал о событийном туризме TRIP2RUS. RU, природно-исторический парк "Кузьминки-Люблино" и горный курорт "Роза Хутор" представляют совместный проект — фотовыставку "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря".

В настоящее время путешествия внутри России становятся как никогда актуальными. Цель экспозиции — представить посетителям выставки туристические возможности "Роза Хутор" — отечественного круглогодичного горного курорта мирового класса, главного олимпийского объекта XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Cемь лет подряд курорт "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В этом году курорт получил награду Travellers' Choice TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.



Каждая фоторабота презентует разные направления отдыха на "Роза Хутор".

Посетители смогут увидеть захватывающие дух горные ландшафты и цветущие альпийские луга; познакомиться с Парком водопадов "Менделиха", где можно увидеть семь уникальных водопадов; подняться на знаменитую смотровую площадку Роза Пик высотой 2320 метров и насладиться видами на вершины Главного Кавказского хребта.

"За пять лет существования выставочного проекта "Путешествуйте дома" мы показали нашим зрителям самые разные уголки России. Мы очень рады, что сейчас появилась возможность представить экспозицию, посвященную "Роза Хутор" — самому, пожалуй, знаменитому в мире российскому курорту", — отмечает Елена Сергеева, главный редактор портала TRIP2RUS. RU — Путешествуйте дома. "Ежегодно мы принимаем почти два миллиона гостей из разных уголков нашей страны. И нам очень приятно, что путешественники выбирают "Роза Хутор" для отдыха в любое время года. Полагаем, что через эти фотографии почувствуется особая атмосфера Горного Причерноморья и многие, кто еще здесь не был, продолжат "Путешествовать дома" и приедут к нам на курорт", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Выставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Горы выше моря" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" продлится до cередины октября!