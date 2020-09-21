Ростовская область отчиталась о качестве местных автодорог

17 сентября под председательством Марата Хуснуллина прошло заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, участники которого обсудили сроки строительства и результаты мониторинга местных автодорог, сообщает "Правда. Ру".
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог на 35 объектах (15 из которых уже сданы) из федерального бюджета поступили 2,7 млрд рублей. На всех без исключения объектах были заключены не только государственные, но и муниципальные контракты.
В соответствии с проектом национального значения "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Ростовской области ежегодно проводится диагностика их качества. Если в прошлом году 52,7 % автодорог регионального значения соответствовали требованиям, до конца нынешнего года планируется увеличить показатели до 53,2 %.
Замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк уверен: "На трассах регионального значения мы приступили к реализации системы управления состоянием автомобильных дорог, которая основана на оценке их остаточного ресурса. Этот метод диагностики изначально был апробирован госкомпанией "Автодор" на федеральной магистрали М-4 "Дон". Уже проведен мониторинг 540 км дорог. На основе его результатов планируется внедрение системы управления состоянием автодорог, что позволит принимать оптимальные технические решения и определять время проведения ремонтных работ".
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