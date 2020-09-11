В ЖК "Береговой" стоимость квадратного метра выросла на 87%

АО "Главстрой" сообщает, что за период строительства на 87% выросла стоимость квадратного метра в жилом квартале на Москве-реке "Береговой", расположенном в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3.
Потребительским трендом в сегменте премиальной недвижимости является инвестирование в жилые проекты, демонстрирующие наивысшие показатели роста стоимости квадратного метра и обладающие высокой ликвидностью. Ликвидность проектов премиум-класса складывается из таких факторов, как:
- локация,
- многофункциональная инфраструктура,
- видовые характеристики,
- планировочные решения квартир,
- качественные натуральные материалы,
- авторская архитектура
- и дизайн.
Такие проекты всегда востребованы на рынке и уверенно растут в цене.
Как показывает рынок, к числу проектов с высокой инвестиционной привлекательностью относится ЖК "Береговой". Он демонстрирует один из самых высоких показателей роста стоимости квадратного метра в своем классе. За период строительства цена за квадратный метр в нем выросла на 87%.
Динамика стоимости важна не только покупателям-инвесторам, но и тем, кто приобрел недвижимость для собственного проживания. Более 80% из них следят за рыночной стоимостью недвижимости и готовы рассматривать ее в качестве выгодных инвестиций. Порядка 10% покупателей из числа купивших совершили повторную покупку, что свидетельствует о прямых инвестиционных вложениях в проект.
ЖК "Береговой" расположен в район Филевский парк, который является одним из самых инвестиционно-привлекательных центров Москвы. Он входит в топ-10 среди 86 районов Москвы по уровню доходности недвижимости. По данным аналитического центра "Индикаторы Рынка Недвижимости", цена недвижимости здесь выше среднемосковского уровня на 17,7%. За год средняя стоимость квадратного метра в районе Филевский парк выросла примерно на 15%.
Помимо роста стоимости "Береговой" обладает и другими показателями проекта с максимальной ликвидностью.
- Уникальная локация квартала позволяет совместить комфорт оживленной жизни в деловом центре города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания.
- "Береговой" расположен на первой линии Москвы-реки, это открывает восхитительные виды на реку, прилегающие парки и башни Москва-Сити.
- Архитектура и качество используемых материалов является визитной карточкой "Берегового". Он спроектирован с применением анодированного алюминия и клинкерного кирпича. Такая архитектура — всегда в моде, она будет актуальна в течение многих десятков лет, что и привлекает внимание покупателей.
Помимо жилых домов доступна качественная и продуманная инфраструктура:
- это 6 образовательных объектов,
- оздоровительный комплекс с бассейном,
- спортивная инфраструктура,
- активные первые этажи,
- специально подобранные для проекта коммерческие помещения
- и отдельное функциональное пространство для мероприятий.
В "Береговом" применен smart-подход при разработке планировок квартир, направленный на повышение функциональности жилых площадей. Предусмотрена широкая вариативность продуктовой линейки: секции — высотные и среднеэтажные, квартиры — до 5-комнат, планировки — традиционные и евро-формат. В "Береговом" примененнабирающий обороты тренд 2020 года — авторский дизайн квартир. В проекте доступны квартиры с авторской отделкой и меблированной кухней от Studio 211. Используются только натуральные материалы и качественная бытовая техника мировых брендов, будет установлено точечное дизайнерское освещение и эргономичная сантехника. Квартира станет идеальным полотном для дальнейшего декора.
Власти Марокко открывают границы для российских туристов
Посетить страну смогут граждане тех стран, которым не нужно оформлять визу.
Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах
Это позволит убедиться в прозрачности системы голосования по почте.
Добровольческий форум #МыВместе прошёл в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в добровольческом форуме #МыВместе, который прошел 9 сентября в регионе.
Собственников участков в Подмосковье оштрафовали за борщевик
Об этом сообщила глава министерства имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.