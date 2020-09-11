В ЖК "Береговой" стоимость квадратного метра выросла на 87%

АО "Главстрой" сообщает, что за период строительства на 87% выросла стоимость квадратного метра в жилом квартале на Москве-реке "Береговой", расположенном в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу: Береговой проезд, вл. 2-3.

Потребительским трендом в сегменте премиальной недвижимости является инвестирование в жилые проекты, демонстрирующие наивысшие показатели роста стоимости квадратного метра и обладающие высокой ликвидностью. Ликвидность проектов премиум-класса складывается из таких факторов, как:

локация,

многофункциональная инфраструктура,

видовые характеристики,

планировочные решения квартир,

качественные натуральные материалы,

авторская архитектура

и дизайн.

Такие проекты всегда востребованы на рынке и уверенно растут в цене.

Как показывает рынок, к числу проектов с высокой инвестиционной привлекательностью относится ЖК "Береговой". Он демонстрирует один из самых высоких показателей роста стоимости квадратного метра в своем классе. За период строительства цена за квадратный метр в нем выросла на 87%.

Динамика стоимости важна не только покупателям-инвесторам, но и тем, кто приобрел недвижимость для собственного проживания. Более 80% из них следят за рыночной стоимостью недвижимости и готовы рассматривать ее в качестве выгодных инвестиций. Порядка 10% покупателей из числа купивших совершили повторную покупку, что свидетельствует о прямых инвестиционных вложениях в проект.

ЖК "Береговой" расположен в район Филевский парк, который является одним из самых инвестиционно-привлекательных центров Москвы. Он входит в топ-10 среди 86 районов Москвы по уровню доходности недвижимости. По данным аналитического центра "Индикаторы Рынка Недвижимости", цена недвижимости здесь выше среднемосковского уровня на 17,7%. За год средняя стоимость квадратного метра в районе Филевский парк выросла примерно на 15%.

Помимо роста стоимости "Береговой" обладает и другими показателями проекта с максимальной ликвидностью.

Уникальная локация квартала позволяет совместить комфорт оживленной жизни в деловом центре города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания.

"Береговой" расположен на первой линии Москвы-реки, это открывает восхитительные виды на реку, прилегающие парки и башни Москва-Сити.

Архитектура и качество используемых материалов является визитной карточкой "Берегового". Он спроектирован с применением анодированного алюминия и клинкерного кирпича. Такая архитектура — всегда в моде, она будет актуальна в течение многих десятков лет, что и привлекает внимание покупателей.

Помимо жилых домов доступна качественная и продуманная инфраструктура:

это 6 образовательных объектов,

оздоровительный комплекс с бассейном,

спортивная инфраструктура,

активные первые этажи,

специально подобранные для проекта коммерческие помещения

и отдельное функциональное пространство для мероприятий.

В "Береговом" применен smart-подход при разработке планировок квартир, направленный на повышение функциональности жилых площадей. Предусмотрена широкая вариативность продуктовой линейки: секции — высотные и среднеэтажные, квартиры — до 5-комнат, планировки — традиционные и евро-формат. В "Береговом" примененнабирающий обороты тренд 2020 года — авторский дизайн квартир. В проекте доступны квартиры с авторской отделкой и меблированной кухней от Studio 211. Используются только натуральные материалы и качественная бытовая техника мировых брендов, будет установлено точечное дизайнерское освещение и эргономичная сантехника. Квартира станет идеальным полотном для дальнейшего декора.