Добровольческий форум #МыВместе прошёл в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в добровольческом форуме #МыВместе, который прошел 9 сентября в регионе. Также на мероприятии присутствовали представители бизнеса и волонтёры, участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, при этом на связи в режиме видеоконференции все время находились 1,5 тысячи добровольцев из разных муниципалитетов, пишет "Правда.Ру".

Волонтеры поделились своими соображениями по улучшению движения, а также поблагодарили главу региона за оказанное содействие. Василий Голубев выразил благодарность молодым людям, которым приходилось во время острой фазы пандемии рисковать своими жизнями, чтобы оказать помощь ветеранам и людям из группы риска. Нуждавшимся доставляли продукты питания и лекарства, а малоимущим привозили бесплатные продуктовые наборы. Также волонтеры раздали многим ветеранам сотовые телефоны.

"Именно в такие трудные времена добровольная поддержка тех, кто нуждается в помощи, кому трудно, ценится особо. Я видел в глазах многих людей благодарность за то, что их не составили без внимания. Более трех тысяч волонтёров оказывали эту помощь. Хочу сказать вам спасибо. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе. Неслучайно именно такой девиз у нашего форума. Только сообща мы можем преодолевать трудности, покорять новые вершины, двигаться вперед и развиваться", — подчеркнул Василий Голубев.

Губернатор отметил, что волонтёрское движение в регионе является одним из самых крупных в России, в него входят десятки тысяч людей, которые полны энтузиазма и стремятся делать добро.

В конце мероприятия самые активные волонтёры были награждены памятными медалями от российского президента, которые Василий Голубев вручил лично каждому волонтёру, ведь, по его словам, это уникальная возможность пожать руку настоящим людям.