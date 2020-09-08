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В горах Сочи открылась выставка
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  • Опубликована сегодня в 17:51

В горах Сочи открылась выставка "Фаберже"

Выставка, посвященная искусству знаменитого ю﻿велира, открылась в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" горного курорта "Роза Хутор".

В экспозиции представлены точные копии ювелирных творений Карла Фаберже. Выставка начала работу в павильоне Санкт-Петербург в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" горного курорта "Роза Хутор". Посетить ее можно ежедневно с 11.00 до 19.00.

"Наша экспозиция демонстрирует шедевры дома Фаберже, его работы без преувеличения можно назвать символами России", — рассказывает куратор выставки Ксения Филимонова.

Свою самую знаменитую серию — пасхальные яйца — Фаберже выпустил в период с 1885 по 1917 год. На сегодняшний день известно, что их было 71, из них 52 яйца были созданы для императорской семьи. Еще два "находились в незавершенном состоянии на момент революции 1917 года, и так и не были подарены. Работы Фаберже хранятся сейчас в лучших музеях мира и частных коллекциях. Стоимость каждого яйца может достигать 30-ти миллионов долларов.

"На нашей выставке 15 точных копий яиц Фаберже, это творения целой команды высокопрофессиональных ювелиров", — говорит Ксения Филимонова.

Среди экспонатов — "Коронационное" яйцо, сделанное в честь коронации Николая II и подаренное его супруге Александре Федоровне, золотое яйцо "Курочка", покрытое эмалью для схожести с натуральной скорлупой, яйцо "Ландыши", украшенное миниатюрными портретами Николая II и двух его дочерей Ольги и Татьяны.

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