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  • Опубликована сегодня в 13:31

"Российская студенческая весна" собирает юных творцов в Ростове-на-Дону

Молодым россиянам предоставили возможность продемонстрировать таланты на открывшемся 5 сентября в Ростове-на-Дону фестивале "Российская студенческая весна — весна Победы". Как пишет "Правда.Ру", о себе заявили 2000 студентов с более чем 800 проектами — от рэп-композиций до сценок для театра.

"На донской земле живут активные и талантливые молодые люди. Это важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. У нас на молодёжь большие планы", — прокомментировал открывший фестиваль губернатор региона Василий Голубев.

Программа является частью проекта "Социальные лифты для каждого". Только за год в творческую деятельность в рамках нацпроекта "Образование" "втянулось" примерно 267 тысяч только донских студентов.

Замглавы АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков подчеркнул, что своими достижениями участие в фестивале оправдывают все участники. Отдельной номинацией станет "Патриотическая песня" в честь 75-летия Победы. Чтобы поддержать молодые дарования, вместе с ними на одной площадке будут выступать известные артисты. Фестивальные мероприятия проводятся строго по требованиям Роспотребнадзора.

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