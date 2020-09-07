Власти Марокко объявили об открытии границ для иностранных туристов. Посетить страну смогут граждане тех стран, которым не нужно оформлять визу.

Границы будут открыты с 10 сентября. Для поездки в Марокко необходимо сдать тест на COVID-19, а также иметь бронь в отеле или приглашение от марокканской стороны.

Российские туристы вошли в число тех, кому открыт въезд. Но Россия ещё не восстановила авиасообщение с Марокко, поэтому поехать туда можно только, например, через Турцию.

Стоит напомнить, что с сегодяшнего числа россияне могут поехать в Грецию.

Власти страны открыли въезд для российских туристов с 7 по 21 сентября. Власти Греции готовы принимать максимум 500 россиян в неделю.

Как сообщает "Правда.Ру", попасть в страну можно исключительно на самолёте через аэропорты Ираклиона, Афин и Салоников. При себе должен быть отрицательный тест на COVID-19, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия в страну.

Также гости должны будут предъявить ваучер на проживание в отеле. За день до прибытия в Грецию нужно заполнить электронную форму Passenger Locator Form и указать свои контактные данные.