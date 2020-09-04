Дональд Трамп предложил дать возможность жителям Северной Каролины дважды проголосовать на президентских выборах. Это позволит убедиться в прозрачности системы голосования по почте.

"Пусть они отправят его (бюллетень — Прим. ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос — Прим. ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать", — ответил Трамп на вопрос, доверяет ли он системе голосования по почте.

Как сообщает "Правда.Ру", что двойное голосование в Северной Каролине — это преступление. Сам американский лидер заявил, что он против голосования по почте, так как уверен, что данная система не является надёжной.