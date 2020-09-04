Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2020 : 75,468
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2020 : 89,1353
Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 0:44

Трамп предложил жителям Северной Каролины дважды проголосовать на выборах

Дональд Трамп предложил дать возможность жителям Северной Каролины дважды проголосовать на президентских выборах. Это позволит убедиться в прозрачности системы голосования по почте.

"Пусть они отправят его (бюллетень — Прим. ред.) и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если он (их голос — Прим. ред.) не будет посчитан, то они смогут проголосовать", — ответил Трамп на вопрос, доверяет ли он системе голосования по почте.

Как сообщает "Правда.Ру", что двойное голосование в Северной Каролине — это преступление. Сам американский лидер заявил, что он против голосования по почте, так как уверен, что данная система не является надёжной.

Мир

Майк Пенс снова будет баллотироваться на пост вице-президента США

Майк Пенс снова будет баллотироваться на пост вице-президента США

Он выразил благодарность Дональду Трампу за проявленное доверие.

Читать полностью
В Германии хотят ввести сокращённую рабочую неделю

В Германии хотят ввести сокращённую рабочую неделю

Теперь граждане будут работать четыре дня в неделю.

Читать полностью

Общество

"Роза Хутор" развивает практику раздельного сбора отходов стекла

Пивоваренная компания "Балтика" и оператор вторсырья "Восток" организовали на курорте сбор стеклотары на переработку, используя механизм расширенной ответственности.

Читать полностью
С 12 сентября в Петербурге откроются театры и кинотеатры

С 12 сентября в Петербурге откроются театры и кинотеатры

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Читать полностью

Новости