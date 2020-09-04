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В Ростове-на-Дону для детей с заболеваниями костного мозга построят новый хирургический центр
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  • Опубликована сегодня в 21:56

В Ростове-на-Дону для детей с заболеваниями костного мозга построят новый хирургический центр

При Ростовской областной детской клинической больнице намерены создать новый хирургический корпус, оснащенный оборудованием в том числе для таких сложных операций, как трансплантация костного мозга. Как пришет "Правда.Ру", просьбу помочь реализовать проект вице-премьеру Татьяне Голиковой передал глава региона Василий Голубев.

"Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача — его реализовать. Мы готовы к старту", — заявил он.

Голикова высоко оценила подготовку как медперсонала, который намерены закрепить за хирургическим центром, так и управленческих кадров.

"Мне нравится кадровый состав областной больницы. Это горящие глаза, молодые люди, которые хотят работать, спасать жизни и здоровье", — сказала она, сравнив то, что она увидела, со знаменитым центром Димы Рогачева.

По словам Голиковой, регион уже много вложил в доступность медицины на селе и малых городах, и останавливаться на этом не стоит ни в коем случае.

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