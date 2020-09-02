С 12 сентября в Петербурге откроются театры, кинотеатры. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Кроме того, возобновят свою работу розничные магазины и компании, которые оказывают услуги населению в помещениях общего пользования ТЦ.

Петербужцы смогут снова отдыхать в пансионатах, домах отдыха и санаториях.

Фитнес-клубы, бассейны и библиотеки теперь можно посещать без предварительной записи.

Для детей запрет действует до 20 сентября. Исключение сделано для культурных и зрелищных мероприятий, проводимых театрами и кинотеатрами, если детей будут в сопровождении родителей, попечителей или опекунов.

Но по-прежнему сохраняется требование, согласно которому в общественных местах нужно находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию.