С 12 сентября в Петербурге откроются театры, кинотеатры. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Кроме того, возобновят свою работу розничные магазины и компании, которые оказывают услуги населению в помещениях общего пользования ТЦ.
Петербужцы смогут снова отдыхать в пансионатах, домах отдыха и санаториях.
Фитнес-клубы, бассейны и библиотеки теперь можно посещать без предварительной записи.
Для детей запрет действует до 20 сентября. Исключение сделано для культурных и зрелищных мероприятий, проводимых театрами и кинотеатрами, если детей будут в сопровождении родителей, попечителей или опекунов.
Но по-прежнему сохраняется требование, согласно которому в общественных местах нужно находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию.
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