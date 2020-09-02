"Роза Хутор" развивает практику раздельного сбора отходов стекла

Пивоваренная компания "Балтика" и оператор вторсырья "Восток" организовали на курорте сбор стеклотары на переработку, используя механизм расширенной ответственности.

В результате деятельности предприятий туристской индустрии на курорте обычно образуется большое количество стеклянной тары из-под напитков. Организации ее раздельного сбора препятствовала ценовая конъюнктура — при высокой затратности заготовки, покупная цена на это вторсырье держится на очень низком уровне. В тоже время, стекло способно переносить множественные циклы переработки и пользуется спросом во многих отраслях промышленности. Кроме того, недавно вступил в действие законодательный запрет на его захоронение на свалках. Сложившееся положение дел потребовало от "Роза Хутор" нестандартных подходов для решения задачи по раздельному сбору отходов стекла.

"Мы понимали, что для наших заготовителей, переворачивающих в пиковые месяцы целые горы картона и пластика (только за июль было заготовлено 15,5 тонн картона и бумаги и более тонны пластика), стекло станет в буквальном смысле нелегкой ношей: оно очень тяжелое и при этом неликвидное. На сочинском рынке переработкой стекла занимается один оператор — ООО "Восток", которое и пошло нам навстречу, получив поддержку пивоваренной компании "Балтика", развивающей проект "Принеси пользу своему городу" по сбору и переработке отходов упаковки. "Балтика" профинансировала установку специальных контейнеров, обеспечив сбор необходимой инфраструктурой"", — рассказывает директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

В прошлом году "Балтика" в рамках проекта "Принеси пользу своему городу" обеспечила сбор и переработку свыше 100 000 тонн вторсырья, включая более 70 000 тонн стеклобоя, а к 2022 году компания планирует обеспечить сбор и переработку не менее 50% всей выпускаемой ею на рынок упаковки.

"Для нас крайне важен эксперимент, реализуемый в Сочи совместно с курортом "Роза Хутор", лидером отечественной туристской индустрии. Уверен, что этот пример покажет эффективность нашего подхода к развитию инфраструктуры переработки отходов упаковки", — отмечает Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании "Балтика".

Первая очередь сети точек сбора стекла развернута в Роза Долине, сотрудники курорта следят за их заполнением и информируют об этом заготовителя для обеспечения оперативного вывоза вторсырья. Вся стеклотара, собранная на "Роза Хутор", направляется на переработку.

В 2018 году горный курорт "Роза Хутор" принял корпоративную программу устойчивого развития, направленную на улучшение качества туристского опыта гостей, повышение эффективности бизнеса и снижение экологического следа. Программа насчитывает семь основных направлений деятельности курорта: уникальные впечатления, сохранение природы, партнерство и сотрудничество, забота о будущем поколении, историческое наследие, энергетическая эффективность, управление отходами.