Народный военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты", посвященный взятию советскими бойцами укрепленного оборонительного рубежа гитлеровцев во время Великой Отечественной войны торжественно открыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как сообщает "Правда.Ру", помимо ветеранов и представителей общественности, на торжественную церемонию были приглашены руководители предприятий, чьи коллективы внесли наибольший вклад в создание музея. Почетными гостями стали командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, министр культуры России Ольга Любимова, а также руководители российских регионов. Приветствие всем участникам пришло от имени Владимира Владимировича Путина.
"Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны", — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова.
Новый музейный комплекс открыт на базе существующего с 8 мая 1980 году Мемориала славы, куда кроме исторических экспонатов, собранных поисковиками в местах боев на Миус-фронте теперь вошли интерактивная мультимедийная композиция "Прорыв", которая воссоздают виртуальные картины кровопролитных боев, демонстрирует модели фортификационных укреплений и боевой техники.
На Аллее памяти, где захоронены красноармейцы, воздвигнут памятник скульптора Д. А. Стритовича. Здесь расположена часовня в честь Воскресения Христова и скульптурная композиция "Журавли".
"Сегодня на защиту памяти встает народный музейный комплекс "Самбекские высоты", — сказал Василий Голубев. — Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, изменивших мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Будем помнить всех, кто погиб в боях, в оккупации, приближая освобождение от фашистов".
Ветеран боев на Миус-фронте Григорий Григорьевич Никаноров сказал: "Мы остановили мощнейшую немецкую армию. Помните! Какой ценой досталась Победа".
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