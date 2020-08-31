Народный военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты", посвященный взятию советскими бойцами укрепленного оборонительного рубежа гитлеровцев во время Великой Отечественной войны торжественно открыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщает "Правда.Ру", помимо ветеранов и представителей общественности, на торжественную церемонию были приглашены руководители предприятий, чьи коллективы внесли наибольший вклад в создание музея. Почетными гостями стали командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, министр культуры России Ольга Любимова, а также руководители российских регионов. Приветствие всем участникам пришло от имени Владимира Владимировича Путина.

"Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны", — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова.

Новый музейный комплекс открыт на базе существующего с 8 мая 1980 году Мемориала славы, куда кроме исторических экспонатов, собранных поисковиками в местах боев на Миус-фронте теперь вошли интерактивная мультимедийная композиция "Прорыв", которая воссоздают виртуальные картины кровопролитных боев, демонстрирует модели фортификационных укреплений и боевой техники.

На Аллее памяти, где захоронены красноармейцы, воздвигнут памятник скульптора Д. А. Стритовича. Здесь расположена часовня в честь Воскресения Христова и скульптурная композиция "Журавли".