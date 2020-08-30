Кошкин призвал показать дилогию "Шугалей" по всему миру

Военный аналитик Андрей Кошкин, посмотревший предпремьеру "Шугалей-2", сделал вывод, что фильм снят на уровне Голливуда. Он назвал шесть причин, по которым зрителям необходимо посмотреть ленту.

В Сыктывкаре 29 августа прошел закрытый показ сиквела, в котором был продолжен рассказ о судьбе социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, второй год находящихся в ливийской тюрьме "Митига", подконтрольной джихадисту Абд аль-Рауфа Карре. Кошкину понравилась вторая часть фильма. Он отметил, что в ней сохраняется тот же эмоциональный накал, что и в первом "Шугалее".

По мнению аналитика, первая причина, чтобы посмотреть "Шугалей-2", это понимание того, что Ливия сейчас переживает уникальный период, когда российские социологи изучают социальные и политические процессы в стране для понимания, как могут развиваться события в будущем.

Кошкин отметил, что научные исследования, сделанные ранее Шугалеем, а также те, которыми он занимается, находясь в тюрьме, достойны того, чтобы их признало международное научное сообщество.

Вторая причина — это рассказ о работе Шугалея и Суэйфана, которые поступают, как настоящие герои. Они — обычные ученые, гражданские лица. Но они делают все от них зависящее, чтобы помочь людям, живущим в Африке. С таких исследователей должны брать пример ученые во всем мире, поэтому фильм следует показывать в разных государствах.

В-третьих, в боевике показаны морально-нравственные качества Шугалея, смело отправившегося в африканскую страну, где царит двоевластие и существует много политических противоречий. Социолог — сильный человек с железной волей, не побоявшийся работы в непростых условиях. Режиссеру удалось показать все сложности работы ученых в Ливии, а также продемонстрировать, как граждане страны страдают от террористов.

В-четвертых, в фильме показаны нечеловеческие условия в частной тюрьме джихадиста, который упивается своей властью над заключенными, издевается над ними, использует как средство политических манипуляций и укрепления своей власти. Шугалей и Суэйфан терпят страшные лишения и бедствия, находясь в заточении в "Митиге". Они сильно страдают.

Пятая причина, из-за которой стоит посмотреть фильм "Шугалей-2", это спецэффекты и "красивая картинка". Фильм динамичный, с яркими художественными образами. Он снят на уровне мировых стандартов.

Шестой причиной, по мнению Кошкина, является то, что фильм поможет лучше понять происходящее в Ливии. Это не новости в СМИ, не короткие телевизионные ролики. Это кино, где о проблеме рассказывается ярко, интересно, через художественные образы и приемы.

Кошкин предложил наградить социологов за их подвиг Орденом Мужества или Орденом "За заслуги перед Отечеством". Это подняло бы моральный дух россиян.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ находятся в триполитанском плену с мая 2019 года. Их держат в тюрьме "Митига" 1 год и 4 месяца, не предъявив каких-либо обвинений. Весной состоялась премьера фильма "Шугалей", благодаря которому о проблеме россиян узнал весь мир. Ее можно посмотреть не только на русском, но и на английском языке.