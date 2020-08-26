"Роза Хутор" получил награду от TripAdvisor

Международный сервис TripAdvisor включил горный курорт "Роза Хутор" в число лучших достопримечательностей мира.
Ежегодно TripAdvisor отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers' Choice ("Выбор путешественника"). Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок путешественников на платформе сервиса.
При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Критерием для выбора победителей всегда остается выдающийся сервис и отличные впечатления туристов, которыми они делятся на этом популярном сайте путешествий.
Travellers' Choice могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.
"Мы искренне благодарим наших гостей за отзывы, которые сыграли ведущую роль в том, что курорт получил столь престижную награду как Travellers' Choice-2020. Мы постараемся всегда соответствовать их самым лучшим ожиданиям", — отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".
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