В юбилейный год, для отечественной атомной отрасли, Волгодонский завод "Атоммаш" осуществил отгрузку парогенераторов и реакторов для первой турецкой АЭС "Аккую". Общий объем зарубежных инвестиций составил порядка 7 миллиардов рублей.

Как пишет "Правда.Ру", изготовление оборудования и поставки в Турцию осуществляет российское акционерное общество "Атомэнергомаш".

"В этом году наша задача — закончить изготовление и отгрузить заказчикам три реактора и 17 парогенераторов, — такого не было никогда. Каждый год для нас — рекордный", — подчеркнул генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.

"Для Ростовской области это очень значимое событие, потому что "Росатом" представлен здесь очень серьезно. Сегодня, когда большой, мощнейший в стране организм живет, видно, что есть работа сейчас и точно есть перспектива, значит, будут рабочие места. В "Атоммаш" еще планируются инвестиции, предприятие будет развиваться дальше, значит, возможности развития с точки зрения трудоустройства людей есть", — утверждает глава Донского края.