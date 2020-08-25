В юбилейный год, для отечественной атомной отрасли, Волгодонский завод "Атоммаш" осуществил отгрузку парогенераторов и реакторов для первой турецкой АЭС "Аккую". Общий объем зарубежных инвестиций составил порядка 7 миллиардов рублей.
Как пишет "Правда.Ру", изготовление оборудования и поставки в Турцию осуществляет российское акционерное общество "Атомэнергомаш".
"В этом году наша задача — закончить изготовление и отгрузить заказчикам три реактора и 17 парогенераторов, — такого не было никогда. Каждый год для нас — рекордный", — подчеркнул генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов.
"Для Ростовской области это очень значимое событие, потому что "Росатом" представлен здесь очень серьезно. Сегодня, когда большой, мощнейший в стране организм живет, видно, что есть работа сейчас и точно есть перспектива, значит, будут рабочие места. В "Атоммаш" еще планируются инвестиции, предприятие будет развиваться дальше, значит, возможности развития с точки зрения трудоустройства людей есть", — утверждает глава Донского края.
Проект АЭС "Аккую" нуждается в четырех российских энергоблоках с реакторами типа ВВЭР поколения 3+ мощностью 1 200 МВт каждый. Это обеспечит россиян работой, минимум, на пятилетку, считает губернатор Ростовской области.
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