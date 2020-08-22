Первый этап конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Ростове-на-Дону. Как сообщает "Правда.Ру", за выход в финал будут сражаться 110 IT-команд.

Открытие конкурса ознаменовалось IT-встречей "Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди", на которой представители властей, бизнес-структур и эксперты обсудили возможности цифровизации, потенциал кадровых сотрудников, вовлечение регионов в IT-сферу. В ходе обсуждения были определены точки роста.

"Ростовской области нужны профессионалы цифровой отрасли, чтобы решать целый ряд серьезнейших задач. Уже сейчас мы создаём у себя в регионе необходимую инфраструктуру: аналитический центр управления, центр цифровой трансформации", — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пояснив, что внедрение цифровизации может существенно улучшить жизнь людей.

Сражаться за победу и профессиональный успех будут 110 команд. Как поведал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, в проекте участвовали более 4 тысяч отраслевых специалистов. Но самое главное, что участники могут за счет конкурса привлечь внимание к своим идеям, соответственно, смогут развиваться профессионально. Обозначена и приоритетная тема для конкурсантов — цифровое развитие экономики России.