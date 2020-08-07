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Швейцария отменила карантин для российских туристов
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  • Опубликована сегодня в 0:05

Швейцария отменила карантин для российских туристов

Власти Швейцарии исключили Россию из списка стран, гражданам которых, прибыв в страну, нужно соблюдать 10-дневный карантин. Однако регулярное авиасообщение между Россией и альпийской республикой ещё не восстановлено.

Сообщается, что карантин будет отменен 8 августа.

Кроме того, россияне не должны будут предоставлять данные о прохождении теста на наличие COVID-19.

Об этом сообщает швейцарский Департамент внутренних дел, который регулярно обновляет "карантинный" список стран.

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