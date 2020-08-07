Власти Швейцарии исключили Россию из списка стран, гражданам которых, прибыв в страну, нужно соблюдать 10-дневный карантин. Однако регулярное авиасообщение между Россией и альпийской республикой ещё не восстановлено.
Сообщается, что карантин будет отменен 8 августа.
Кроме того, россияне не должны будут предоставлять данные о прохождении теста на наличие COVID-19.
Об этом сообщает швейцарский Департамент внутренних дел, который регулярно обновляет "карантинный" список стран.
У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус
Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сдала тест на определение коронавирусно инфекции, и он показал положительный результат.
Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии
Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию, чтобы заключить контракт на охрану нефтяного объекта, подконтрольного ПНС Ливии. Эту информацию предоставила редакция Telegram-канала Reverse Side of theMedal.
В Сочи установят контейнеры для утилизации одноразовых масок и перчаток
Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты от коронавируса, появятся в Сочи.
Жириновский планирует организовать в Москве митинг в поддержку Фургала
22 августа ЛДПР планирует организовать в Москве митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.