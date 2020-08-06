Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты от коронавируса, появятся в России. Пилотный проект по внедрению новинки реализуется с участием отелей курорта "Роза Хутор" в Сочи.
Контейнеры такого типа будут устанавливаться в учреждениях общественного питания, гостиницах и других местах массового скопления людей.
"Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Изделие представляет собой стальной бокс, созданный по антивандальной технологии. Внутри контейнера закреплена герметичная емкость — прочный пакет, где содержится бесхлорное и бесспиртовое средство нового поколения, специально предназначенное для дезинфекции средств индивидуальной защиты. После взаимодействия с этим средством в резервуаре СИЗ полностью обеззараживаются и больше не представляют опасности. Новинка создана специалистами "Росхимзащиты" совместно с Группой компаний "Экобокс" с учетом всех требований и предписаний Роспотребнадзора.
"Оказавшись перед необходимостью использования защитных масок и перчаток, люди зачастую выбрасывают их в обычные мусорные урны. С точки зрения профилактики распространения коронавирусной инфекции — это не лучший способ. С точки зрения охраны окружающей среды, пандемия породила опасный мусорный поток, который не перерабатывается и попадает на свалки. Таким образом, мы рады стать экспериментальной базой для внедрения нового стандарта безопасного обращения с отходами индивидуальных средств защиты и рассчитываем, что усилия в этом направлении помогут сделать отдых в России максимально безопасным и комфортным", — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.
У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус
Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сдала тест на определение коронавирусно инфекции, и он показал положительный результат.
Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии
Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию, чтобы заключить контракт на охрану нефтяного объекта, подконтрольного ПНС Ливии. Эту информацию предоставила редакция Telegram-канала Reverse Side of theMedal.
Жириновский планирует организовать в Москве митинг в поддержку Фургала
22 августа ЛДПР планирует организовать в Москве митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Как за спиной и за счет владельцев крупных девелоперских компаний ведут бизнес их топ-менеджеры
Порой коммерческие интересы компании сужаются до личной выгоды пары-тройки ведущих менеджеров, которых по большому счету, не интересует, что будет с другими сотрудниками и самим работодателем. Такое положение характерно практически для любой отрасли.