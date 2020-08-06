Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты от коронавируса, появятся в России. Пилотный проект по внедрению новинки реализуется с участием отелей курорта "Роза Хутор" в Сочи.

Контейнеры такого типа будут устанавливаться в учреждениях общественного питания, гостиницах и других местах массового скопления людей.

"Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обс﻿луживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Изделие представляет ﻿собой стальной бокс, созданный по антивандальной технологии. Внутри контейнера закреплена герметичная емкость — прочный пакет, где содержится бесхлорное и бесспиртовое средство нового пок﻿оления, специально предназначенное для дезинфекции средств индивидуальной защиты. После взаимодействия с этим средством в резервуаре СИЗ полностью обеззараживаются и больше не представляют опасности. Новинка создана специалистами "Росхимзащиты" совместно с Группой компаний "Экобокс" с учетом всех требований и предписаний Роспотребнадзора.