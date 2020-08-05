22 августа ЛДПР планирует организовать в Москве митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургала. У партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введённые в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города", — заявил он.
Ранее Жириновский уже не раз говорил, что членам партии ничего не было известно о том, что Сергей Фургал мог быть замешан в криминальных событиях 2004-2005 годов.
Напомним, что его сняли с должности 20 июля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен член ЛДПР Михаил Дегтярёв. Жители Хабаровская уже более трёх недель проводят ежедневные акции протеста в защиту Фургала.
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