Ростовчане могут гордиться собранным в регионе урожаем. Уже седьмой год подряд Ростовская область обеспечивает зерном всю Россию, при этом часть продукции остается еще и для экспорта, пишет "Правда.Ру". Страны Европы, Израиль, Ближний Восток с удовольствием закупают российское донское зерно.

"Хлеборобы Ростовской области собрали больше 11 млн 680 тысяч тонн ранних зерновых… 95% собранного урожая — высококачественное продовольственное зерно, востребованное и на российском, и на мировом рынке", — подчеркивает глава региона Василий Голубев.

Указанный показатель уже высоко оценили в Минсельхозе. Не помешали собрать урожай даже непростые погодные условия, в том числе регулярные проливные дожди, урожай ранних зерновых на Дону примерно на 4,5% превысил прошлогодние показатели.

Тут заслуга не только хлеборобов в полях, но и аграрной науки страны, на которую в этом году выделили почти 5 миллиардов рублей. Так, за год государство предоставило льготные краткосрочные кредиты для развития отрасли производства удобрений. Это позволило обеспечить предприятия на Дону оборотными средствами в 12,1 млрд рублей.

Также важным фактором успеха является техническая обеспеченность, в сборе урожая приняли участие около 11 тысяч комбайнов.