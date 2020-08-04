Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.08.2020 : 73,4261
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.08.2020 : 87,2889
Ростовская область достигла рекордов по урожайности
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 12:56

Ростовская область достигла рекордов по урожайности

Ростовчане могут гордиться собранным в регионе урожаем. Уже седьмой год подряд Ростовская область обеспечивает зерном всю Россию, при этом часть продукции остается еще и для экспорта, пишет "Правда.Ру". Страны Европы, Израиль, Ближний Восток с удовольствием закупают российское донское зерно.

"Хлеборобы Ростовской области собрали больше 11 млн 680 тысяч тонн ранних зерновых… 95% собранного урожая — высококачественное продовольственное зерно, востребованное и на российском, и на мировом рынке", — подчеркивает глава региона Василий Голубев.

Указанный показатель уже высоко оценили в Минсельхозе. Не помешали собрать урожай даже непростые погодные условия, в том числе регулярные проливные дожди, урожай ранних зерновых на Дону примерно на 4,5% превысил прошлогодние показатели.

Тут заслуга не только хлеборобов в полях, но и аграрной науки страны, на которую в этом году выделили почти 5 миллиардов рублей. Так, за год государство предоставило льготные краткосрочные кредиты для развития отрасли производства удобрений. Это позволило обеспечить предприятия на Дону оборотными средствами в 12,1 млрд рублей.

Также важным фактором успеха является техническая обеспеченность, в сборе урожая приняли участие около 11 тысяч комбайнов.

Мир

У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус

У жены президента Бразилии обнаружили коронавирус

Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару сдала тест на определение коронавирусно инфекции, и он показал положительный результат.

Читать полностью
Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии

Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии

Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию, чтобы заключить контракт на охрану нефтяного объекта, подконтрольного ПНС Ливии. Эту информацию предоставила редакция Telegram-канала Reverse Side of theMedal.

Читать полностью

Общество

Как за спиной и за счет владельцев крупных девелоперских компаний ведут бизнес их топ-менеджеры

Как за спиной и за счет владельцев крупных девелоперских компаний ведут бизнес их топ-менеджеры

Порой коммерческие интересы компании сужаются до личной выгоды пары-тройки ведущих менеджеров, которых по большому счету, не интересует, что будет с другими сотрудниками и самим работодателем. Такое положение характерно практически для любой отрасли.

Читать полностью
В Сочи открылся этно-комплекс

В Сочи открылся этно-комплекс "Моя Россия"

Уникальный культурно-этнографический центр "Моя Россия" открылся после перезапуска выставочной программы.

Читать полностью

Новости