В Сочи открылся этно-комплекс "Моя Россия"

Уникальный культурно-этнографический центр "Моя Россия" открылся после перезапуска выставочной программы.

Культурно-этнографический комплекс "Моя Россия" находится под управлением "Роза Хутор" и располагается недалеко от курорта на берегу бурной горной реки Мзымта. На территории в 3,3 гектар расположились 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов нашей страны: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.

"Комплекс "Моя Россия" практически не имеет аналогов в нашей стране. Это уникальное наследие Олимпиады в Сочи, созданное в свое время с должным размахом и искренним желанием показать всю красоту Отечества. Мы поставили для себя задачу наполнить форму качественным содержанием, и предоставить нашим гостям возможность увлекательных историко-культурных путешествий по нашему и другим регионам, не покидая пределов комплекса. Поэтому сегодня здесь кипит жизнь: открыты новые выставки, музеи, гостиницы, рестораны", — рассказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Новинкой текущего летнего сезона стало создание необычных музеев в павильонах комплекса "Моя Россия". Его выставочные пространства были предоставлены организаторам различных концептуальных экспозиций. Сейчас их здесь около десяти.

В павильоне "Кавказ" на фотовыставке "Лицо кавказской национальности" демонстрируются более 100 фотографий семей из разных уголков региона.

"Наша цель показать национальную самобытность и культуру народов Кавказа. Эта же экспозиция с большим успехом выставлялась в Париже, и мы гордимся, что сегодня можем представить ее в России, в горах Сочи", — говорит руководитель выставочного центра "Наследие" Ирина Гуилли.

Единственный в Сочи Музей виноделия ждет гостей в павильоне "Кубань". Здесь можно узнать не только всю историю производства древнего напитка от финикийцев до наших дней, но и увидеть картины, написанные вином. Вскоре к экспозиции о вине добавится выставка, посвященная хлебу. Создатели музея уже получили вафельницу повара Николая II, которую планируют использовать для угощения посетителей.

В павильоне "Казань" представлена выставка живописных работ Шамиля Забайдулина, и посвящены они одной теме — Чемпионату мира по футболу 2018 года. Среди картин есть и изображение голкипера сборной России Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти испанцев в 1/8 финала. Уникальность в том, что создавалось оно в режиме онлайн и за процессом следили более 2 миллиардов человек.

С современным искусством мирового уровня можно познакомиться в павильоне Бурятия.

"Мы представляем работы наших знаменитых земляков. Наряду с Третьяковкой и Эрмитажем здесь можно увидеть творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, автора монументов, установленных в 25 городах мира. В экспозиции есть и полотна художника Зорикто Доржиева, именно он не так давно представлял нашу страну на знаменитом венецианском биеннале. Его картины также выставлялись на аукционах Sotheby's и Christie's. Можно увидеть и произведения оружейника Жигжита Баясхаланова, автора эксклюзивных художественных ножей и других изделий из металла в национальном стиле", — рассказывает хранитель национальных традиций Бурятии Саяна Ванчикова.

Сокровища земли русской представлены в музее "Каменное сердце Урала" в павильоне "Сибирь". Здесь гости могут найти настоящий челябинский метеорит, который оценивается в 600 тысяч рублей. Всего же экспозиция включает более 12 тысяч экспонатов, среди которых зубы мозазавра, череп сибирского бизона возрастом в 20 тысяч лет, редкий камень чароит, единственное месторождение, где его добывали, уже исчерпано.

В павильоне "Кижи", который представляет собой деревянный сруб Архангельской области, расположилась выставка "Опричнина Ивана Грозного", где представлена реконструкция орудий пыток тех мрачных времен.

"Музей интерактивный, поэтому каждый из экспонатов гости могут испытать, что называется, на себе. Естественно, в совершенно безобидной форме", — пояснили в необычном музее. "В комплексе "Моя Россия" также открыты выставки "История денег России", музей марионеток — настоящих театральных кукол, с которыми юные посетители могут поиграть", — отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Культурно- этнографический центр "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" открыт для посещения ежедневно с 12 до 20:00.