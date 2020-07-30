Россияне, задержанные под Минском, собирались работать на ПНС Ливии

Граждане РФ, задержанные в Белоруссии, направлялись в Турцию, чтобы заключить контракт на охрану нефтяного объекта, подконтрольного ПНС Ливии. Эту информацию предоставила редакция Telegram-канала Reverse Side of theMedal.
По данным канала, 33 россиянина являлись сотрудниками ЧВОК "МАР". На допросе задержанные рассказали, что они направлялись в Турцию для заключения контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара. Этот объект располагается недалеко от Триполи и находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС).
Прежде белорусские средства массовой информации сообщили, что в республике задержали 33 гражданина России. Отмечалось, что они якобы имеют отношение к ЧВК "Вагнера" и прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве на фоне предстоящих президентских выборов в республике.
Новостное агентство "БелТА" опубликовало полных список задержанных. Среди них присутствует Милаев Артем Викторович, который является вербовщиком ЧВК "МАР".
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