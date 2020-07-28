"Роза Хутор" продолжает развивать новые направления разностороннего семейного отдыха. В этом сезоне впервые на курорте начал работать трехдневный детский кэмп "Горная Академия". Ее слушатели, дети в возрасте от 7 до 12 лет, смогут отправиться в увлекательный мир горного туризма, флоры и фауны региона, исследований окружающей среды.

Под присмотром опытного гида дети каждый день будут получать новые и полезные знания. Например, им расскажут:

как правильно подготовиться к походу,

как подобрать экипировку,

как разбить лагерь,

как добыть огонь,

как вести себя в грозу,

как распознать ядовитые растения,

как оказать первую помощь,

как правильно вести себя с животными,

как искать источники пресной воды и многое другое.

Полученные теоретические знания закрепляются в настоящих полевых условиях.

В кэмпе "Горная Академия" предусмотрены и развлекательные программы. Например, посещение веревочного Йети Парка, катание на тюбинге.

Дети находятся в кэмпе "Горная Академия" в период с 10 до 17.00, билеты на канатную дорогу и обед входят в программу пребывания. Стоимость полной трехдневной смены составляет 5400 рублей, один день — 1800.