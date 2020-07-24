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Ревматоидный артрит: Ученые нашли клетки, отвечающие за болезненные
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  • Опубликована сегодня в 0:38

Ревматоидный артрит: Ученые нашли клетки, отвечающие за болезненные "вспышки"

Ученые обнаружили тип клеток, которые, по их мнению, могут открыть новые возможности для лечения ревматоидного артрита.

Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, которое приводит к болезненному воспалению, поражающему суставы и другим симптомам.

Хотя и существует широкий спектр методов лечения, которые помогают уменьшить боль, сама болезнь не излечивается.

Однако новое исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, идентифицирует предвоспалительные мезенхимные клетки - или «ПРАЙМ-клетки» - в кровотоке пациентов до возникновения вспышек.

«Это исследование очень интересно для нас», - заявил доктор М. Элейн Хусни, директор артрит и костно-мышечного центр клиники Кливленда. «Вероятно, это изменит парадигму того, как мы лечим ревматоидный артрит».

Небольшое исследование было проведено на четырех пациентах с ревматоидным артритом, при этом исследователи собирали образцы крови в течение одного-четырех лет. Исследователи обнаружили клетки PRIME у 19 дополнительных пациентов, которые были протестированы для подтверждения результатов исследования.

«Было бы здорово, если бы пациенты могли заранее знать, когда у них может появиться вспышка, чтобы они могли планировать свой день, свою неделю и до сих пор, у нас нет ничего, что могло бы это сделать», - сказал Хусни, который не был связан с исследованием.

Ученые обнаружили, что клетки PRIME, которые больше похожи на клетки, найденные в кости или хряще, а не в крови, начинают накапливаться в кровотоке за неделю до того, как боль усиливалась, а затем уменьшалась во время вспышки.

Ведущий исследователь Роберт Дарнелл из Университета Рокфеллера и его команда рассматривают следующие шаги, которые включают в себя набор большего количества пациентов для более тщательного изучения ячейки PRIME и ее роли в сигнальных вспышках.

Между тем, Хусни призывал людей, живущих с ревматоидным артритом, «по-настоящему понимать» свое тело и возможные «триггеры», помня о своей повседневной деятельности и реакции своего организма на них.

«Тогда у вас может появиться упреждающий шанс уменьшить эти вспышки, и это действительно поможет понять ваше собственное тело», - сказала она. «Вы знаете, многие люди думают, ну, вы знаете,« Недостаток сна, но, конечно, я знаю, что мне лучше спать », но на самом деле, это действительно то, о чем вы должны подумать, что может предотвратить вспышки, если у вас есть ревматоидный артрит?"

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