Курорт "Роза Хутор" открыл музей самоцветов и минералов. В коллекции есть осколок Челябинского метеорита.

Необычный музей — "Каменное сердце Урала" появился на курорте "Роза Хутор" в этно-комплексе "Моя Россия". Здесь представлено более 12 000 камней и минералов. Необычную коллекцию хранитель музея Даниил Ефременко собирал более 30 лет.

"Самый ценный экспонат в моей коллекции — осколки знаменитого Челябинского метеорита. Дело в том, что каменный метеорит на земле обнаружить очень сложно. Он содержит практически все минералы, которые существуют и лишь на разрезе можно увидеть частички космической пыли", — поясняет Даниил.

Небольшая частичка метеорита сегодня оценивается в сумму порядка 600 тысяч рублей, а вся коллекция музея самоцветов Урала в комплексе "Моя Россия" стоит более десяти миллионов рублей. В музее также представлены различные виды яшмы из месторождений от Оренбурга до Магнитки. Есть даже ярко-лиловые чароиты, которые сейчас уже считаются очень редкими. Их добывали в единственном месте на земле — на реке Чара в России. В своих коллекциях его использовал дом Картье. Несколько лет назад месторождение иссякло. Полюбоваться на чароит теперь можно только в музеях, в том числе и на "Роза Хутор".

"Для всех желающих в музее могут провести специальные экскурсии. Детям будет интересно познавательное путешествие в мир физики, здесь пригодится исландский шпат, который используется в поляризации. В собрании музея также есть экспонаты, иллюстрирующие далекое прошлое земли: зубы мозазавра, окаменелость морского ежа возрастом в 70 миллионов лет и череп доисторического сибирского бизона", — отметили в пресс-службе курорта.

Музей располагается в здании отеля "Сибирь" этно-комплекса "Моя Россия", который открылся для посещения 22 июля.

Культурно-этнографический центр "Моя Россия" — это уникальный архитектурный ансамбль, возведенный с учетом многовековых традиций домостроения различных регионов России. Комплекс находится под управлением "Роза Хутор", располагается недалеко от курорта на берегу бурной горной реки Мзымта. На территории в 3,3 га расположились 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов России: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия. Каждое здание построено с учетом культурных, исторических и архитектурных особенностей региона.