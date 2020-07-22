Стало известно, что учебный год в России начнется или в традиционном формате или в онлайн-формате. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуаций в том или ином регионе. Окончательное решение будет принято во второй половине августа.

"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.