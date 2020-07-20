В тверском детском доме "Теремок" произошел инцидент с воспитательницей и ребенком. Сотрудница учреждения ударила пол лицу четырехлетнего мальчика, который сорвал цветок с клумбы.
Это заметили прохожие. Они сделали замечание воспитательнице, но та отметила, что в таких методах воспитания нет ничего плохого.
"Я считаю, это нормально. По щеке если я стукнула, значит, он заслужил это. С чего вы решили, что мы совсем детей не любим? Он выдернул цветок, в третий раз так уже делает", — приводит слова женщины Telegram-канал Readovka.
Воспитательницу поддержала коллега, которая также считает, что есть разные способы воспитания детей, вполне нормально ударить ребенка "по попе или руке".
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