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Донской губернатор оценил миллеровский центр поддержки бизнеса
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  • Опубликована сегодня в 14:37

Донской губернатор оценил миллеровский центр поддержки бизнеса

Глава Донского региона России Василий Голубев посетил Миллерово. Целью его приезда был не столь давно начавший деятельность центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Гостю показали мастер-класс для деловых людей и порядок оказания индивидуальных услуг.

Как пишет "Правда.Ру", о появлении такого центра, который работает в доступном режиме единого окна, представители локального бизнеса просили длительное время. Ведь ближайшее аналогичное ведомство расположено в 150 километрах — в городе Шахты. Данная инициатива приведена к реализации в рамках онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения".

На общей площади в 90 кв. м теперь оборудованы комната для переговоров, а также бизнес-зона со всей необходимой оргтехникой. Приезжих клиентов собирают в комфортабельном зале. Возможно, будут организовываться семинары и тренинги, для чего уже обставлен конференц-зал на 30 персон.

"Это уже шестой такой центр в области. Как показала работа предыдущих, они востребованы", — доволен В. Голубев.

По имеющимся у губернатора данным, число самозанятых граждан и начинающих бизнесменов поднялось с 12 до 19 тысяч в Ростовской области, и аналогичные площадки очень помогают реализовать и планировать собственное дело. На основе увиденного глава региона намерен и дальше сопутствовать появлению и росту таких центров.

Строительство и работа таких центров формируется как базовое направление нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на Дону.

Таким образом снижаются барьеры на уровнях администраций, упрощается доступ к разнообразным ресурсам, в том числе кредитным и образовательным.

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