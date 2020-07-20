Глава Донского региона России Василий Голубев посетил Миллерово. Целью его приезда был не столь давно начавший деятельность центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Гостю показали мастер-класс для деловых людей и порядок оказания индивидуальных услуг.
Как пишет "Правда.Ру", о появлении такого центра, который работает в доступном режиме единого окна, представители локального бизнеса просили длительное время. Ведь ближайшее аналогичное ведомство расположено в 150 километрах — в городе Шахты. Данная инициатива приведена к реализации в рамках онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения".
На общей площади в 90 кв. м теперь оборудованы комната для переговоров, а также бизнес-зона со всей необходимой оргтехникой. Приезжих клиентов собирают в комфортабельном зале. Возможно, будут организовываться семинары и тренинги, для чего уже обставлен конференц-зал на 30 персон.
"Это уже шестой такой центр в области. Как показала работа предыдущих, они востребованы", — доволен В. Голубев.
По имеющимся у губернатора данным, число самозанятых граждан и начинающих бизнесменов поднялось с 12 до 19 тысяч в Ростовской области, и аналогичные площадки очень помогают реализовать и планировать собственное дело. На основе увиденного глава региона намерен и дальше сопутствовать появлению и росту таких центров.
Строительство и работа таких центров формируется как базовое направление нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на Дону.
Таким образом снижаются барьеры на уровнях администраций, упрощается доступ к разнообразным ресурсам, в том числе кредитным и образовательным.
Лукашенко заявил, что коронавирус можно вылечить мёдом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на источник "Голубая криница" заявил, что для того, чтобы вылечиться от коронавируса, нужно употреблять мёд.
Американский полицейский сбежал в Россию из-за полицейского произвола
Когда Дуган служил в американской полиции, он стал свидетелем того, как его коллеги расстреляли мужчину за неправильную парковку.
Джоди Фостер: Из-за нее стреляли в Рейгана
Карьера Джоди Фостер началась почти сразу после ее рождения. Девочка с 2-х лет начала появляться в рекламных роликах. А с шести лет начали прибавляться и небольшие роли в телесериалах. Денег, зарабатываемых молодой звездой, хватало на ...
Курорт "Роза Хутор" оборудовал водоемы для краснокнижных земноводных
На "Роза Хутор" оборудовали озеро для тритонов и лягушек, чтобы позаботиться об этих маленьких, но очень редких обитателях Кавказских гор.