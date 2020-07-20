Глава Донского региона России Василий Голубев посетил Миллерово. Целью его приезда был не столь давно начавший деятельность центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес". Гостю показали мастер-класс для деловых людей и порядок оказания индивидуальных услуг.

Как пишет "Правда.Ру", о появлении такого центра, который работает в доступном режиме единого окна, представители локального бизнеса просили длительное время. Ведь ближайшее аналогичное ведомство расположено в 150 километрах — в городе Шахты. Данная инициатива приведена к реализации в рамках онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения".

На общей площади в 90 кв. м теперь оборудованы комната для переговоров, а также бизнес-зона со всей необходимой оргтехникой. Приезжих клиентов собирают в комфортабельном зале. Возможно, будут организовываться семинары и тренинги, для чего уже обставлен конференц-зал на 30 персон.

"Это уже шестой такой центр в области. Как показала работа предыдущих, они востребованы", — доволен В. Голубев.

По имеющимся у губернатора данным, число самозанятых граждан и начинающих бизнесменов поднялось с 12 до 19 тысяч в Ростовской области, и аналогичные площадки очень помогают реализовать и планировать собственное дело. На основе увиденного глава региона намерен и дальше сопутствовать появлению и росту таких центров.

Строительство и работа таких центров формируется как базовое направление нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства на Дону.

Таким образом снижаются барьеры на уровнях администраций, упрощается доступ к разнообразным ресурсам, в том числе кредитным и образовательным.