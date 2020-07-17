18-летний житель Екатеринбурга был доставлен в больницу после того, как попал под трамвай.

Сообщается, что ЧП произошло вечером 15 июля на улице Технической.

Молодой человек пытался убежать от мужчины и, перебегая рельсы, не заметил, что едет трамвай.

Женщина-водитель не успела затормозить трамвай, который ехал со скоростью 27 километров в час.

Пострадавший был госпитализирован, врачи диагностировали у него тяжелую травму головы.



