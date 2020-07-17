Активно сотрудничать со Сбербанком в сфере цифровых технологий намерены власти Донского края. Как пишет "Правда.Ру", соответствующее соглашение с ведомством Германа Грефа подписал донской губернатор Василий Голубев.
"Целью данного соглашения является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надежных цифровых сервисов для жителей Ростовской области", — отметил Греф.
По его словам, указанные сервисы будут полезны в оказании финансовых услуг как бизнес-сфере, так и населению, а также повлияют на улучшения в сфере банковской инфраструктуры. Проекты также призваны создать дополнительные рабочие места в регионе.
Внедрение новых технологий финансовой деятельности в Ростовской области происходит в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и концепции "Цифровой регион".
Василий Голубев отметил успешность раннего сотрудничества со Сбербанком.
"В период пандемии малые предприятия получили от банка 628 беспроцентных кредитов на сумму 1,44 млрд рублей", — напомнил губернатор. Также Голубев напомнил о льготных кредитах на восстановление деятельности, которые Сбербанк выдал почти двум тысячам предприятий.
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