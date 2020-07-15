Курорт "Роза Хутор" оборудовал водоемы для краснокнижных земноводных

На "Роза Хутор" оборудовали озеро для тритонов и лягушек, чтобы позаботиться об этих маленьких, но очень редких обитателях Кавказских гор.

Водоем был устроен еще прошлым летом в естественной впадине недалеко от одной из опор канатной дороги "Эдельвейс", связывающей Парк водопадов "Менделиха" и "Роза Пик". Выбор места был произведен по рекомендациям научных сотрудников Сочинского национального парка, которые заметили кладки лягушачьей икры и головастиков в лужах, образующихся в этом месте на выходе грунтовых вод на поверхность. Площадь зеркала водоема составляет несколько десятков квадратных метров и станет важным опорным пунктом для поддержания популяции тритонов и лягушек в горах Сочи.

"Для сотрудников Сочинского национального парка территория курорта служит своеобразным полигоном для наблюдений. Уже более десяти лет специалисты изучают течение природных процессов на грани соприкосновения человека и дикой природы. В ходе очередного обследования южного сектора курорта на высоте около 1800 м над уровнем моря ученые обнаружили, что в лужах, собирающихся у края горнолыжной трассы, стали метать икру и выводить потомство малоазиатские лягушки. Было решено устроить в этом месте нерестилище, чтобы не только малоазиатские лягушки, но и редкие кавказские крестовки и малоазиатские тритоны могли использовать это место для выведения потомства", — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Наблюдать новое озерцо могут туристы, проезжающие над ним на канатной дороге "Эдельвейс" в сторону парка водопадов "Менделиха". Еще один служащий нерестилищем для редких земноводных водоем был взят под присмотр рядом с этно-хутором "Шишин двор".