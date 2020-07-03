"Шугалей-2": в Сети появился новый постер

В Сети размещен новый постер к фильму "Шугалей-2". Это вторая часть киноэпопеи о захваченных в Ливии ученых-социологах из России Максиме Шугалее и Самере Суэйфане.

Как и первая часть, продолжение картины призвано привлечь мировое общественное внимание к истории социологов, ставшей символом мужества и несгибаемой силы духа. "В центре истории — настоящие профессионалы, самоотверженные русские герои, которым даже в трудной ситуации не изменяет чувство юмора", — ранее отметил депутат ЗакСобрания Петербурга Чебыкин.

На постере — охваченный огнем самолет. Так создатели киноленты подчеркивают, что речь идет о реальных событиях, разворачивающихся в наши дни.

Российский сенатор Франц Клинцевич в комментарии ФАН высказал мнение, что "Шугалей-2" будет способствовать скорейшему освобождению наших соотечественников, похищенных и удерживаемых террористическими боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уже больше года в нечеловеческих условиях. Пленников избивают, к ним применяются пытки.

Схожую позицию выражал и публицист Анатолий Вассерман. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, освобождение наших сограждан — одна из приоритетных задач российской дипломатии.

Ранее в Сети был размещен первый постер к фильму, который был горячо встречен и кинозрителями, и экспертами.