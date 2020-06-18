Новыми персонажами перезапуска "Ну, погоди!" от киностудии "Союзмультфильм" станут трое зверей. Все они обладают ярко выраженными положительными чертами: сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля.

Как отметили в "Союзмультфильме", все три персонажа должны подавать положительный пример детям в возрасте от 6 до 8 лет, на которых ориентирован перезапуск "Ну, погоди!".

Все три персонажа также станут символами горного курорта "Роза Хутор". Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции.

"Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей. Во-первых, косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт. Во-вторых, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда "Роза Хутор". Косуля Уля — это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ежик Шу — технологичность и изобретательность", — отметил председатель Совета директоров курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Ранее в марте 2020 года было объявлено о подписанном между киностудией "Союзмультфильм" и горным курортом "Роза Хутор" соглашении о сотрудничестве в рамках перезапуска сериала "Ну, погоди!". В мультфильме появятся локации "Роза Хутор" и различные современные виды спорта и развлечений, которые доступны на курорте. Как подчеркнули "Союзмультфильм" и "Роза Хутор", их сотрудничество не имеет рекламного характера.

Премьера первых серий нового "Ну, погоди!" в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по семь минут.