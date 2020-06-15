Благодаря смягчению режима карантина в Сочи гостям "Роза Хутор" стали доступны прогулки в горы. На курорте для туристов открылся Парк водопадов "Менделиха", который расположен на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки. Это один из самых популярных у туристов маршрутов.

Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 километра и занимает около 4,5 часов.



Сейчас гости могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов:

"Менделя",

"Чара",

"Червонный",

"Мишкин грот",

"Айя",

"Снежное русло"

и "Золотой".

Высота "Золотого" составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.