12 июня, в День России, в Ростовской области состоялось торжественное поднятие флага — российский триколор теперь развевается на въезде в Аксай, на самом высоком в регионе, 40-метровом флагштоке, пишет "Правда.Ру".
Волонтеры стараются всеми силами создать праздничное настроение, несмотря на то, что в регионе все еще действуют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Гуляющим они раздают триколор-ленточки, а сидящим в изоляции пожилым людям они доставляют ленточки домой.
Жители региона с энтузиазмом подхватили тему триколора, в рамках Всероссийской акции "Флаги России. 12 июня" они разместили флажки на балконах и в окнах в дополнение к официальным знаменам на административных зданиях. Флаги можно увидеть и в витринах магазинов, и в окнах офисов. А в школе-интернате № 28 воспитанники нарисовали триколор на стеклах. В Аксайском военно-историческом музее можно было наблюдать дымовую завесу в цветах флага.
"Российский триколор — один из важнейших национальных символов", — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Также в прямом эфире в Instagram многие смогли посмотреть мини-концерт патриотической песни. Жители Ростовской области креативно подошли к празднованию Дня России — они читают стихи о родине в соцсетях, поют народные песни, и даже иностранцы участвуют в онлайн-акциях, выражая свою любовь великой стране.
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