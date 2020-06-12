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Российский триколор развевается на въезде в Аксай
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  • Опубликована сегодня в 18:48

Российский триколор развевается на въезде в Аксай

12 июня, в День России, в Ростовской области состоялось торжественное поднятие флага — российский триколор теперь развевается на въезде в Аксай, на самом высоком в регионе, 40-метровом флагштоке, пишет "Правда.Ру".

Волонтеры стараются всеми силами создать праздничное настроение, несмотря на то, что в регионе все еще действуют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Гуляющим они раздают триколор-ленточки, а сидящим в изоляции пожилым людям они доставляют ленточки домой.

Жители региона с энтузиазмом подхватили тему триколора, в рамках Всероссийской акции "Флаги России. 12 июня" они разместили флажки на балконах и в окнах в дополнение к официальным знаменам на административных зданиях. Флаги можно увидеть и в витринах магазинов, и в окнах офисов. А в школе-интернате № 28 воспитанники нарисовали триколор на стеклах. В Аксайском военно-историческом музее можно было наблюдать дымовую завесу в цветах флага.

"Российский триколор — один из важнейших национальных символов", — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Также в прямом эфире в Instagram многие смогли посмотреть мини-концерт патриотической песни. Жители Ростовской области креативно подошли к празднованию Дня России — они читают стихи о родине в соцсетях, поют народные песни, и даже иностранцы участвуют в онлайн-акциях, выражая свою любовь великой стране.

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