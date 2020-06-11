10 июня губернатор Донского края Василий Голубев отчитался перед депутатами Законода тельного собрания Ростовской области.

Голубев отметил, что 2019 год запомнится в первую очередь реализацией нацпроектов, ко-торые направлены на улучшение жизни россиян. Например, на переоснащение областного кардиоцентра потратят около 500 млн рублей, на приобретение модульных зданий медицин-ских учреждений уйдет 336 мл, на капремонт больниц выделено 300 млн, сообщает "Правда.Ру".

Отдельное внимание было уделено нацпроекту "Жилье и городская среда", губернатор отметил в отчете, что в 2019 году в области удалось ввести 2,569 млн кв. м жилья, что превышает на 10% показатели предыдущих лет.

"Сегодня нам нужно дополнительно ускоряться, потому что к 2024 году мы должны выйти на ежегодный уровень в 3,7 миллиона квадратных метров жилья — это очень и очень амби-циозная задача", — заявил глава региона.

Губернатор отметил и важность доступности жилья. Так, в 2019 году, несмотря на то, что цены на первичном рынке выросли всего на 1,8%, незначительный процент населения смог позволить себе приобрести квартиру в ипотеку. Василий Голубев отметил, что для улучше-ния ситуации была запущена программа ипотечного кредитования "Дисконт" с рядом льгот. Существенно помогла и ипотечная программа, запущенная президентом. Ипотекой под 6,5% годовых воспользовались более тысячи семей на Дону.

В отчете губернатора были упомянуты и меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Голубев отметил, что вырос на 5% общий оборот малых предприятий, поставив в заслуги реализацию мер государственной поддержки предпринимательства.