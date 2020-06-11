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Эрмитаж готовится к открытию для посетителей в середине июля
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  • Опубликована сегодня в 23:19

Эрмитаж готовится к открытию для посетителей в середине июля

Государственный Эрмитаж возобновит свою работу в середине июля. Но все посетителей музея должны быть в масках и перчатках. Доступ в некоторые залы будет ограничен из-за необходимости соблюдения социальной дистанции.

Об этом в эфире радио "Рекорд" сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

В Эрмитаже будут установлены автоматы, в которых посетители смогут купить маски и перчатки. Сам музей не сможет обеспечить всех гостей необходимыми средствами защиты бесплатно.

"Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем. Это должно быть постепенно… Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", — сообщил Пиотировский.

Так как вход в отдельные залы музея будет закрыт, то цены на билеты будут снижены до 500 рублей. Но вместе с тем, по словам директора Эрмитажа, музей откажется от скидок льготных категорий граждан.

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