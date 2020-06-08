Министерство финансов совместно с другими ведомствами правительства РФ направило в резервный фонд около 600 миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Они (деньги — Прим.ред.) будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — отметил он.
Как сообщает "Правда.Ру", ранее Мишустин поставил перед Минэкономразвития задачу — доработать национальный план по восстановлению экономики после пандемии.
Стоит отметить, что COVID-19 нанес серьезный удар по всем отраслям бизнеса. Многие предприниматели вынуждены были прекратили свою деятельность.
В Мадриде и Барселоне ослабили карантинные ограничения
Власти Испании приняли решение отменить еще ряд ранее введенных ограничений.
Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии
Шведское издание Free West Media опубликовало материал о похищенных в Ливии российских социологах Максима Шугалее и Самере Суэйфане, рассказав своим читателям, как террористы так называемого Правительства национального согласия пытаются шантажировать Россию.
Курорт "Роза Хутор" 8 июня открыл летний сезон
Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы.
Севастополь готов принимать туристов с 15 июня
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.