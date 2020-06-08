Министерство финансов совместно с другими ведомствами правительства РФ направило в резервный фонд около 600 миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Они (деньги — Прим.ред.) будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — отметил он.

Как сообщает "Правда.Ру"﻿, ранее Мишустин поставил перед Минэкономразвития задачу — доработать национальный план по восстановлению экономики после пандемии.

Стоит отметить, что COVID-19 нанес серьезный удар по всем отраслям бизнеса. Многие предприниматели вынуждены были прекратили свою деятельность.