Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.06.2020 : 68,6319
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.06.2020 : 77,9658
Минфин выделил 600 млрд рублей на восстановление российской экономики
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 22:35

Минфин выделил 600 млрд рублей на восстановление российской экономики

Министерство финансов совместно с другими ведомствами правительства РФ направило в резервный фонд около 600 миллиардов рублей. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Они (деньги — Прим.ред.) будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — отметил он.

Как сообщает "Правда.Ру"﻿, ранее Мишустин поставил перед Минэкономразвития задачу — доработать национальный план по восстановлению экономики после пандемии.

Стоит отметить, что COVID-19 нанес серьезный удар по всем отраслям бизнеса. Многие предприниматели вынуждены были прекратили свою деятельность.

Мир

В Мадриде и Барселоне ослабили карантинные ограничения

В Мадриде и Барселоне ослабили карантинные ограничения

Власти Испании приняли решение отменить еще ряд ранее введенных ограничений.

Читать полностью
Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии

Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии

Шведское издание Free West Media опубликовало материал о похищенных в Ливии российских социологах Максима Шугале﻿е и Самере Суэйфане, рассказав своим читателям, как террористы так называемого Правительства национального согласия пытаются шантажировать Россию.

Читать полностью

Общество

Курорт

Курорт "Роза Хутор" 8 июня открыл летний сезон

Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы.

Читать полностью
Севастополь готов принимать туристов с 15 июня

Севастополь готов принимать туристов с 15 июня

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.

Читать полностью

Новости