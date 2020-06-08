В соответствии с решением властей Краснодарского края о некотором ослаблении режима карантина "Роза Хутор" поэтапно запускает свою туристкую инфраструктуру. Уже сегодня, 8 июня, на курорте можно отправится на прогулки в горы.

На горном курорте заработала канатная дорога, открылась прогулочная набережная и "Тропа здоровья".

С 8 июня стартует бронирование отелей на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей.

Администрация курорта будет следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, в том числе в плане соблюдения социальной дистанции. Также перед посадкой в кабину канатной дороги и во всех помещениях отдыхающие должны использовать средства индивидуальной защиты. В свою очередь, кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут ежедневно обрабатываться дезинфектантом. Планируется проводить еженедельное лабораторное клиническое тестирование персонала в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и обеспечивать сотрудников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Следует помнить, что при определенном ослаблении, режим карантина в Краснодарском крае тем не менее продлен до 21 июня, а правило двухнедельной обсервации для прибывающих в Сочи туристов без путевок в санатории по-прежнему сохраняется.