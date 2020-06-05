"Новые вызовы. Новые решения": в Ростовской области прошел-онлайн-форум

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и бизнес-сообщество бросили вызов возникшему из-за пандемии экономическому кризису. 4 июня в регионе прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения", в рамках которого выдвигались различные инициативы по реализации нацпроектов и восстановлению экономики.
Как пишет "Правда.Ру", на мероприятии, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи, участвовали более 500 человек: министры, победители конкурса "Лидеры России", ректоры вузов, руководители предприятий, главы администраций муниципальных образований.
На форуме обсудили такие темы, как:
- экспорт и МСП,
- производительность труда и цифровая экономика,
- промышленность и образование.
Отраслевые эксперты предлагали губернатору идеи, которые могут способствовать социально-экономическому развитию региона. Инициативы, предложенные на шести "Точках кипения" в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге, в дальнейшем систематизируют, а далее глава региона будет следить за их интеграцией в программу развития.
Стоит отметить, что некоторые предложения, прозвучавшие на форуме, уже воплотились в конкретные поручения. Например, губернатор поручил создать в Миллерово сервисный центр "Мой бизнес", который поможет представителям бизнес-сообщества северных районов обращаться к ресурсам господдержки.
Также была одобрена идея объединить все инициативы, направленные на поддержку проектов в сфере цифровизации на базе конкурса "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры". Оператором единой конкурсной программы, возможно, станет Донской государственный технический университет.
"Главное — такие прорывные идеи создают условия для того, чтобы наша Ростовская область стала регионом-лидером. А это — ключевая задача нашей общей работы, и для ее выполнения у нас есть все необходимое", — отметил Василий Голубев.
Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии
Шведское издание Free West Media опубликовало материал о похищенных в Ливии российских социологах Максима Шугалее и Самере Суэйфане, рассказав своим читателям, как террористы так называемого Правительства национального согласия пытаются шантажировать Россию.
Глава контактной группы МИД РФ по Ливии устроил бизнес с террористами ПНС
Для того, чтобы разобраться в проблематике взаимодействия МИД России с режимом главы террористов ПНС Файеза Сарраджа, следует обратить внимание на то, как и при каких условиях эти контакты осуществляются.
Севастополь готов принимать туристов с 15 июня
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город готов принимать туристов из регионов уже с 15 июня.
Жириновский заявил, что готов испытать на себе вакцину от COVID-19
Но при этом лидер ЛДПР выдвинул одно условие — дать ему пост президента РФ.