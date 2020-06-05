"Новые вызовы. Новые решения": в Ростовской области прошел-онлайн-форум

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и бизнес-сообщество бросили вызов возникшему из-за пандемии экономическому кризису. 4 июня в регионе прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения", в рамках которого выдвигались различные инициативы по реализации нацпроектов и восстановлению экономики.

Как пишет "Правда.Ру", на мероприятии, которое состоялось в режиме видео-конференц-связи, участвовали более 500 человек: министры, победители конкурса "Лидеры России", ректоры вузов, руководители предприятий, главы администраций муниципальных образований.

На форуме обсудили такие темы, как:

экспорт и МСП,

производительность труда и цифровая экономика,

промышленность и образование.

Отраслевые эксперты предлагали губернатору идеи, которые могут способствовать социально-экономическому развитию региона. Инициативы, предложенные на шести "Точках кипения" в Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге, в дальнейшем систематизируют, а далее глава региона будет следить за их интеграцией в программу развития.

Стоит отметить, что некоторые предложения, прозвучавшие на форуме, уже воплотились в конкретные поручения. Например, губернатор поручил создать в Миллерово сервисный центр "Мой бизнес", который поможет представителям бизнес-сообщества северных районов обращаться к ресурсам господдержки.

Также была одобрена идея объединить все инициативы, направленные на поддержку проектов в сфере цифровизации на базе конкурса "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры". Оператором единой конкурсной программы, возможно, станет Донской государственный технический университет.