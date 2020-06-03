Шведское издание напомнило о преступлениях ПНС в Ливии

Шведское издание Free West Media опубликовало материал о похищенных в Ливии российских социологах Максима Шугалее и Самере Суэйфане, рассказав своим читателям, как террористы так называемого Правительства национального согласия пытаются шантажировать Россию.

Граждан РФ похитили в мае 2019 года и поместили в нелегальную тюрьму "Митига", где до сих пор удерживают без каких-либо обвинений. Позже в ПНС заявили, что Шугалей и Суэйфан якобы пытались "вмешаться в выборы", причем ни даты, ни даже год этих самых выборов неизвестен даже сегодня. Официальных же обвинений по-прежнему нет.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что 29 мая организация контактировала с руководителем Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халедом аль-Мишри, который пытался шантажировать российскую сторону. В ходе телефонного разговора он дал понять, что поможет похищенным россиянам в том случае, если РФ официально поддержит ПНС и Файеза Сарраджа на международной арене.

В ответе ФЗНЦ указал, что общественная организация не обладает компетенцией, чтобы выполнить условия ПНС, походящие на откровенный шантаж. Также Малькевич вспомнил слова Мишри, что россияне якобы нарушили визовый режим, напомнив, что позже издание Libya 24 опровергло это заявление, опубликовав фото паспортов Шугалея и Суэйфана с действующими ливийскими визами. Иными словами, граждане России находились в республике официально и были похищены, о чем говорилось изначально.

Также Малькевич передал Федеральному агентству новостей стенограмму телефонного разговора Мишри с сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом.

Халед Мишри: Мы пытаемся не допустить это дела до суда, т. к. если дело дойдет до суда, то будет уже сложнее его закрыть. Поэтому мы будем стремиться решать вопрос дружелюбными методами, и так, чтобы принести пользу обеим сторонам. У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН, заявления такого рода.

Юнес Абазид: Но Россия занимает нейтральную позицию. Мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречу с высшим руководством России. Фонд защиты национальных ценностей — это общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу.

Халед Мишри: Публично это не будет связано, но это сильно упростит историю.

Из разговора ясно, что "правительство" Файеза Сарраджа пытается шантажировать Россию, предлагая обменять похищенных и незаконно удерживаемых россиян на официальное признание со стороны РФ. При этом ПНС, превратившее Триполи в базу сразу трех террористических группировок — ИГИЛ, "Братья-мусульмане" и "Аль-Каида" (террористические организации, запрещены в РФ) — утратило легитимность еще в 2018 году, когда истек срок Схиратских соглашений.