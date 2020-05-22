Для того, чтобы разобраться в проблематике взаимодействия МИД России с режимом главы террористов ПНС Файеза Сарраджа, следует обратить внимание на то, как и при каких условиях эти контакты осуществляются. Telegram-канал Astra Militarum приводит мнение, присланное им на почту, которое проливает свет на эту историю.

Ранее к российскому МИДу появились вопросы о том, почему ведомство делает заявления о похищении социологов боевиками в Ливии, однако никак не высказывается о террористах, засевших под видом так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

"Посольство РФ в Ливии закрыто и никакие официальные дипломаты из РФ в Ливию не летают уже очень давно. Зато в Ливию регулярно летает Лев Деньгов, он же Павел Гузбанд", — отмечается в сообщении.

Гузбанд, о биографии которого подробного рассказывал журнал GQ, занимает пост главы контактной группы МИД РФ по Ливии. В статье отмечается, что ему удалось установить отличные отношения с ливийскими бандформированиями в Триполи еще в 2011–2012 годах.

"В комнате вместе с ним находилось 35 человек, из которых только белорус не был лидером вооруженного бандформирования и не имел при себе автомата или пистолета. Это был очередной раунд переговоров в рамках возобновления российского присутствия в Ливии", — заявляет GQ со слов Гузбанда, решившего умолчать, в каком качестве он находится в окружении бандитов и о каком присутствии идет речь.

Не рассказал он и Российско-Ливийском торговом доме, созданном совместно бандами в Триполи.

На сотрудничество Гузбанда с террористами ПНС также указывает история с танкером "Механик Чеботарев" произошедшая в 2015 году: экипаж российского танкера признали виновным в контрабанде нефти, осудив на 8 лет. Однако МИД не обращает внимание на эту историю, игнорируя все документы по делу.

"Непонятно, как бизнес-партнерство с террористами совмещается со статусом Глава контактной группы по Ливии при МИД РФ с точки зрения российского законодательства, но ливийский бизнес, видимо, развивался очень успешно, так как больше российские танкеры в Триполи не арестовывали, и экипажи в тюрьму за контрабанду нефти не сажали", — подмечает автор.

Примечательной стала и официальная реакция на начало операции ЛНА по освобождению Триполи — контактная группа во главе с Гузбандом заявила, что Халифа Хафтар — агрессор.

Все это говорит о том, что для Гузбанда и его друзей террористов из ПНС контртеррористическая операция ЛНА стала огромным препятствием на пути личного обогащения.