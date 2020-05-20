Сборник "Сказки горного Черноморья" поступила в онлайн-продажу

Курорт "Роза Хутор" выпустил уникальный сборник сказок совместно с Издательским Домом Мещерякова.

Важным пунктом Программы устойчивого развития, принятой "Роза Хутор" в 2018 году, является сохранение исторического и культурного наследия региона Кавказского Причерноморья, где непосредственно находится курорт. В рамках этой деятельности осенью прошлого года совместно с Издательским Домом Мещерякова была впервые выпущена книга "Сказки горного Черноморья".

Это совершенно уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи. В них отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа. Сказки по сути это предания, которые формировались веками поэтому важно сохранить их для будущих поколений. "Роза Хутор" — курорт семейный, здесь очень многое делается для детей, поэтому книга сказок адресована в первую очередь его маленьким гостям.

Работа над изданием заняла несколько месяцев. Оригинальные иллюстрации к сказкам созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным. Автором-составителем является известный редактор Ольга Ярикова. Рассказывая о своей работе над книгой, она отмечает, что нужно было "перелопатить сборники, вышедшие еще в советское время, — тогда государственная национальная политика предполагала максимальное сохранение культуры всех народов, населявших нашу страну, и сборники сказок были частью этой политики".

В ноябре прошлого года курорт "Роза Хутор", передал в дар библиотекам Сочи 200 книг "Сказки горного Черноморья".

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